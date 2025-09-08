Σε αρνητικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά μετά από ένα ήπιο ανοδικό ξεκίνημα.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον του στη Γαλλία που διεξάγεται η κρίσιμη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.012,71 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.034 μονάδες (+0,54%)

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 44,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,28%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (+2,71%), της Elvalhalcor (+1,37%), της Motor Oil (+1,32%) και της Κύπρου 1,08%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,99%), της ΕΥΔΑΠ (-1,71%), της Metlen (-1,51%), της Εθνικής (-1,39%) και της Alpha Bank (-1,36%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 1.118.079 και 1.027.690 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 7,55 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 3,91 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 65 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Minerva (+13,17%) και Moda Bango (+9,66%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:CPI (-4,97%) και MIG (-3,70%).