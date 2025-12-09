Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.100 μονάδες. Η αγορά υποχώρησε μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει άνοδο 1,04%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.089,74 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.083,85μονάδες (-1,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 228,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.825.329 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,96%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (+1,25%), του ΟΠΑΠ (+0,82%), της Κύπρου (+0,76%) και της Optima Bank (+0,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-3,13%), της Eurobank (-2,63%), της Εθνικής (-1,54%), της Πειραιώς (-1,29%) και της Τιτάν (-1,10%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.464.710 και 8.127.273 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 31,91 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 28,33 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 68 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ (+4,20%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,88%) και Προοδευτική (-4,42%).