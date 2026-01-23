Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να διορθώνει μετά τη χθεσινή ισχυρή άνοδο και την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.264,49 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,52%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 85,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,21%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,21%), της Aegean Airlines (+1,27%), της Motor Oil (+1,11%) και της Εθνικής (+0,81%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Copla HBC (-2,24%), της Σαράντης (-2,04%) και της Jumbo (-1,89%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.094.827 και 1.103.480 .

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 12,76 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,54 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 55 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+4,65%) και Lavipharm (+3,66%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,25%) και Ιντερτέκ (-4,11%).