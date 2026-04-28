Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά. Αν και στην αρχή της συνεδρίασης το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραφε έστω και μικρά κέρδη, δεν κατόρθωσε όμως να τα διατηρήσει.

Ήπιες διακυμάνσεις σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια. Το αδιέξοδο γύρω από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να ενισχύονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου.

Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.203,09 μονάδες, με πτώση 0,85%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.229,85 μονάδες (+0,35%) και κατώτερη τιμή στις 2.203,08 μονάδες (-0,85%).