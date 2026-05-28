Μετά από έξι ανοδικές συνεδριάσεις, οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έσπευσαν να κατοχυρώσουν ένα μέρος των κερδών τους, προκαλώντας πτώση του Γενικού Δείκτη.

Στην πτωτική αυτή τάση συνέβαλαν οι απώλειες των ευρωπαϊκών αγορών, που κινούνται στον χθεσινό απόηχο της αναζωπύρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία όμως φαίνεται να μην έχει χρονικό βάθος.

Κατά τις έξι προηγούμενες συνεδριάσεις κατέγραψε συνολικά κέρδη 7,18%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η μετοχή της ΔΕΗ, κλείνοντας σε υψηλά 18 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα χαμηλά της ημέρας, στις 2.348,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,91%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 439,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 44.126.279 μετοχές.

Ανοδικά κινήθηκαν 48 μετοχές, 59 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.