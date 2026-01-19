Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών έχοντας περιορίσει τις αρχικές τους απώλειες.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.235,12 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,47%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,74 μονάδες (-1,37%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 88,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,54%) και της Elvalhalcor (+0,96%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,82%), της Optima Bank (-1,79%) και της Metlen (-1,42%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.702.705 και 1.899.821 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,17 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 14 μετοχές, 93 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,68%) και Πλαστικά Κρήτης (+5,44%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-5,46%) και Space Hellas (-3,85%).