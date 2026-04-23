Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

Πτωτικά κινούνται τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς δεν υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.218,15 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,04 μονάδες (-0,70%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 53,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,85%) και της Aegean Airines (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,95), της Elvalhalcor (-1,25%), της Coca Cola HBC (-1,13%) και του ΔΑΑ (-1,07%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 1.651.616 και 1.218.436 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 9,62 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,44 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 46 μετοχές, 55 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία(π) (+6,39%) και Λανακάμ (+5,40%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Παϊρης (-6,10%) και Frigoglass (-3,94%).