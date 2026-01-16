Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή σημαντική άνοδο σε υψηλά 16 ετών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.241,97 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,25%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.235,45 μονάδες (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 164,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,69%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,63%) και της Eurobank (+1,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-2,53%), της Jumbo (-1,95%), Optima Bank (-1,65%) και της Τιτάν (-1,63%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 4.586.148 και 2.751.339 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 17,88 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 32 μετοχές, 74 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νάκας (+4,44%) και Fais Group (+4,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Flexopack (-6,98%) και Μουζάκης (-4,76%).