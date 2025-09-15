Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά από ένα ήπιο ανοδικό ξεκίνημα.

Η αγορά υποχωρεί μετά από τρεις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει άνοδο 2,39%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.054,73 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,39%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.068,60 μονάδες (+0,28%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 57,17 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+1,03%), του ΔΑΑ (+0,97%), της Aktor (+0,88%) και της Optima (+0,86%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,41%), του ΟΛΠ (-1,35%) και του ΟΤΕ (-1,00%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 2.734.932 και 1.988.655 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 10,64 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,53 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 51 μετοχές, 48 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Δάϊος Πλαστικά (+17,70%) και Αττικές Εκδόσεις (+11,97%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (-10,83%) και Λεβεντέρης(κ) (-8,57%).