Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας στα επίπεδα των 2.060 μονάδων.

Πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και κυρίως το γαλλικό, στον απόηχο της νέας πολιτικής κρίσης στη Γαλλία.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.061,20 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,75%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 55,52 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+2,39%), του ΔΑΑ (+0,59%) και της ΔΕΗ (+0,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,86%), της Eurobank (-1,37%), Motor Oil (-1,25%), της Κύπρου (-1,25%), και της Πειραιώς (-1,23%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Πειραιώς, διακινώντας 2.959.505 και 1.547.749 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 11,45 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 8,39 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 67 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (κ) (+13,04%) και Χαϊδεμένος (+6,73%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Λεβεντέρης(π) (-8,18%) και Λεβεντέρης(κ) (-7,41%).