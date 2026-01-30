Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται κόντρα στο ανοδικό κλίμα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.322,75 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 153,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,25%) και της Eurobank (+0,31%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,12%), της Metlen (-1,61%), της Σαράντης (-1,31%) και του ΟΠΑΠ (-1,21%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.245.433 και 2.582.074 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 30,16 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 19,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 35 μετοχές, 80 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,68%) και Vidavo (+3,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (-8,50%) και Λανακάμ(κ) (-7,03%).