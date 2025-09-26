Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.024,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+1,53%), της Optima (+0,74%) και της Aktor (+0,49%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-2,81%,της Metlen (-1,74%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Βank διακινώντας 3.339.671 και 2.662.037 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 13,91 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,95 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 68 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+6,73%) και Δρομέας (+3,77%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Fais Group (-6,05%) και Έλτον Χημικά (-5,98%).