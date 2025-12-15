Σε αρνητικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, με τις τιμές των μετοχών να καταγράφουν ήπια υποχώρηση, εν μέσω ανοδικής κίνησης των δεικτών στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.096,83 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,35%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,49 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.096,27 μονάδες (-0,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 53,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+1,44%), της Optima Bank (+0,76%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,65%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,19%), της Εθνικής (-1,55%) και της Πειραιώς (-1,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank, διακινώντας 1.987.062 και 1.262.754 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 7,01 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 64 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ελλάκτωρ (+6,15%) και Νάκας (+4,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Prodea (-4,10%) και CPI (-3,82%).