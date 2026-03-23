Ραγδαία η αλλαγή σκηνικού στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν παραγωγικές συνομιλίες με στόχο μία πλήρη και συνολική επίλυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ ανακοίνωσε ότι παγώνει επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:30, διαμορφώνεται στις 2.096,95 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,56%.

Ενδοσυνεδριακά σημείωσε διακύμανση 110 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.998,09 μονάδες (-3,19%) και υψηλότερη τιμή στις 2.107,68 μονάδες (+2,08%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 141,73 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+4,39%), της Πειραιώς (+3,68%), της Alpha Bank (+3,37%) και της Εθνικής (+3,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-3,31%), των ΕΛΠΕ (-3,06%), της Elvalhalcor (-2,00%) και της Aktor (-1,57%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.477.943 και 4.151.433 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 27,95 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 33 μετοχές, 71 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,01%) και Austriacard(+5,07%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Προοδευτική (-5,03%) και Ave (-4,66%).