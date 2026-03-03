Με πτώση συνεχίζονται οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος της εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναζωπυρώνει τις ανησυχίες γύρω από ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Γύρω στις 12:45 ώρα Ελλάδος, το Χρηματιστήριο του Παρισιού υποχωρούσε κατά 2,78% λίγο έπειτα από πτώση άνω του 3% και το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρούσε κατά 3,70% αφού για σύντομο χρονικό διάστημα είχε καταγράψει πτώση πάνω από 4%.

Το Λονδίνο υποχωρούσε κατά 2,81% και το Μιλάνο κατά 4,33%.