Σε αρνητικό έδαφος έχει γυρίσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από μία ήπια ανοδική κίνηση στο ξεκίνημα των συναλλαγών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.064,50 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,58%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.086,21 μονάδες (+0,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 70,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (+2,34%), της Elvalhalcor (+1,11%), της Jumbo (+1,06%) και της Aktor (+0,92%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,42%), της Κύπρου (-2,03%), της Πειραιώς (-1,94%) και της Εθνικής (-1,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 4.284.542 και 2.040.918 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 15,12 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,45 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 42 μετοχές, 67 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Vidavo (+10,00%) και Βογιατζόγλου Systems (+4,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-5,42%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-5,29%).