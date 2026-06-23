Βαριές απώλειες και ισχυρούς κλυδωνισμούς καταγράφει σήμερα η Wall Street, καθώς το κύμα μαζικών πωλήσεων που ξεκίνησε από τον τεχνολογικό κλάδο μετατρέπεται σε κανονική επιδρομή των «αρκούδων».

Ο τρόμος για το αυξανόμενο κόστος του χρήματος, υπό την απειλή νέων, επιθετικών αυξήσεων στα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve), εξαναγκάζει τους επενδυτές σε άτακτη φυγή από τις μετοχές υψηλής ανάπτυξης.

Στο ταμπλό της Νέας Υόρκης, οι απώλειες λαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις:

Ο τεχνολογικός Nasdaq ηγείται της πτώσης με βουτιά 2,08% στις 25.622 μονάδες.

Ο ευρύτερος S&P 500 κατακρημνίζεται κατά 1,50% στις 7.360 μονάδες.

Ο βιομηχανικός Dow Jones καταγράφει πιο συγκρατημένη, αλλά σταθερή πτώση 0,57% στις 51.419 μονάδες.

Η διόρθωση, η οποία είχε δώσει τα πρώτα ανησυχητικά δείγματα από τη Δευτέρα με το -1,3% του Nasdaq λόγω της Alphabet, μεταδόθηκε σαν ντόμινο στις ασιατικές αγορές (με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα) και επέστρεψε σήμερα με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στις ΗΠΑ.

Η αναφορά σε «υγιή διόρθωση» από τη Morgan Stanley δείχνει ότι πολλοί θεσμικοί επενδυτές απλώς κλειδώνουν τα μεγάλα κέρδη τους (profit taking) πριν από το κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου του έτους, μεταφέροντας κεφάλαια σε πιο ασφαλείς ή παραδοσιακούς κλάδους (value stocks), κάτι που εξηγεί γιατί ο Dow Jones αντέχει πολύ καλύτερα από τον Nasdaq.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι «πρωταγωνιστές» των προηγούμενων μηνών, με τον κλάδο των ημιαγωγών να δέχεται τα πιο βαριά χτυπήματα:

Η Sandisk σημειώνει ελεύθερη πτώση άνω του 8%.

Η Micron Technology και η Seagate Technology καταγράφουν απώλειες 7%.

Η ιστορική Intel υποχωρεί επίσης κατά 7%, ενώ οι γίγαντες Advanced Micro Devices (AMD) και Qualcomm βουλιάζουν σε ποσοστό άνω του 6%.

Οι απώλειες αποτυπώνονται ανάγλυφα και στα μεγάλα κλαδικά κεφάλαια, με το VanEck Semiconductor ETF (SMH) που παρακολουθεί τους ημιαγωγούς να γκρεμίζεται κατά 5%, ενώ το ETF Technology Select Sector SPDR (XLK) χάνει 3%.

Την ίδια ώρα, η Alphabet συνεχίζει την ελεύθερη πτώση της στο -2% (μετά το χθεσινό -5%), εγκλωβισμένη στις έντονες ανησυχίες για το «brain drain» κορυφαίων στελεχών τεχνητής νοημοσύνης προς τον ανταγωνισμό, ενώ η SpaceX υποχωρεί κατά 2%, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις.

Σχολιάζοντας το κραχ στο CNBC, ο Andrew Slimmon της Morgan Stanley Investment Management, ανέφερε ότι οι εταιρείες που υπεραποέδωσαν λόγω της «φούσκας» ή της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται τώρα στο στόχαστρο των πωλητών.

Όπως εξήγησε, οι μετοχές αυτές είχαν γίνει υπερβολικά δημοφιλείς ανάμεσα στους momentum investors και η τρέχουσα βίαιη διόρθωση αποτελεί μια «υγιή» —αν και επώδυνη— αποσυμπίεση.

Η ειρωνεία είναι ότι η σφαγή των μετοχών συντελείται την ίδια στιγμή που τα στοιχεία της Automatic Data Processing (ADP) δείχνουν ότι η αμερικανική αγορά εργασίας «πετάει»

Η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε κατά μέσο όρο 30.750 νέες θέσεις εργασίας τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες (έως τις 6 Ιουνίου), καταγράφοντας την πρώτη επιτάχυνση προσλήψεων από τις αρχές Μαΐου.

Ωστόσο, για τη Wall Street, η καλή αυτή είδηση μεταφράζεται σε «κακό μαντάτο», καθώς δίνει στη Fed το πράσινο φως να συνεχίσει ακάθεκτη την επιθετική της πολιτική στα επιτόκια.

Αξίζει να εξηγήσουμε τη σύνδεση των στοιχείων της ADP με τα επιτόκια. Η ανθεκτική αγορά εργασίας δείχνει ότι η αμερικανική οικονομία δεν κινδυνεύει από ύφεση.

Αυτό ακριβώς δίνει το ελεύθερο στον Τζερόμ Πάουελ και τη Federal Reserve να κρατήσουν τα επιτόκια ψηλά για περισσότερο καιρό (ή και να τα αυξήσουν), προκειμένου να τιθασεύσουν οριστικά τον πληθωρισμό, αυξάνοντας όμως το κόστος δανεισμού για τις εταιρείες τεχνολογίας.

Γιατί υποφέρει τόσο πολύ η Τεχνολογία (Valuations & AI Fatigue)

Οι εταιρείες ημιαγωγών και AI (όπως η Nvidia, η AMD κ.λπ.) είχαν καταγράψει ιλιγγιώδη κέρδη το προηγούμενο διάστημα. Όταν τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι μελλοντικές ροές κερδών των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης (growth stocks) αποτιμώνται χαμηλότερα.

Παράλληλα, η αποχώρηση στελεχών από την Alphabet δείχνει ότι ο «πόλεμος ταλέντων» στο AI κοστίζει ακριβά, δημιουργώντας στους επενδυτές μια πρώτη κόπωση (AI fatigue) για το πότε θα αποδώσουν αυτές οι τεράστιες επενδύσεις.