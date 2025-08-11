Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για έκτη συνεχή συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Aegean και της Metlen.

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 5,62%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.097,11 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,30 %.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 122,68 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+6,80%), της Aegean Airlines (+6,65%), των ΕΛΠΕ (+4,20%) και της Viohalco (+3,21%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (-1,17%) και της Aktor (-0,45%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.705.009 και 2.987.242 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Metlen με 20,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,57 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 31 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+9,71%) Metlen (+6,80%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-2,75%) και Ακρίτας(-2,36%).