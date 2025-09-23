Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.060 μονάδων.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.063,03 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,00%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.071,52 μονάδες (+1,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 212,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.324.060 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,11%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,25%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,06%), της Εθνικής (+2,50%),της Κύπρου (+2,38%), της Πειραιώς (+2,23%), της Optima Bank (+1,85%) και του ΟΠΑΠ (+1,41%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,30%), της Elvalhalcor (-1,02%), του ΟΛΠ (-0,46%) και της Aktor (-0,37%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.112.426 και 6.219.649 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 39,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 27,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 42 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+15,85%) και Ιντερτέκ (+5,84%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (-10,00%) και Foodlink (-4,47%).