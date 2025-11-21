Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Αρνητικά πρόσημα καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στον απόηχο της χθεσινής υποχώρησης των δεικτών της Wall Street, παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Nvidia, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει ξανά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.032,22 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,18%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.026,49 μονάδες (-1,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 81,67 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+1,18%) και του ΔΑΑ (+0,15%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-2,23%), της Metlen (-1,91%), της Πειραιώς (-1,88%), της Τιτάν (-1,83%) και της Eurobank (-1,68%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.050.804 και 1.761.139 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν o OTE με 13,79 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 9,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 17 μετοχές, 87 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+3,46%) και Ανδρομέδα (+2,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-7,30%) και CPI (-3,36%).