Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Η αγορά διόρθωσε μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.011,41 μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας, σημειώνοντας πτώση 1,32%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.045,18 μονάδες (+0,33%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,20%, από τις αρχές Οκτωβρίου σημειώνει πτώση 1,12%, ενώ από τις αρχές του έτους παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 36,86%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση μειώθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 234,01 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.824.877 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,45%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,66%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,51%), του ΟΠΑΠ (+0,55%) και της Elvalhalcor (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-4,00%), της Eurobank (-3,57%), της Metlen (-3,41%), της Σαράντης (-2,77%), της Optima Bank (-2,22%) και της Κύπρου (-2,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 23.334.032 και 5.706.247 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 83,15 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 30,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 51 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Έλτον Χημικά (+7,80%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (+6,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Foodlink (-5,71%) και Χαϊδεμένος (-5,45%).

Μ. ΠΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ