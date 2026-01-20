Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ κόντρα στο ρεύμα, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, κινείται η μετοχή του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.229,95 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.227,84 μονάδες (-1,26%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 77,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή του ΟΠΑΠ (+1,70%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,37%), της Εθνικής (-2,19%), της Elvalhalcor (-2,00%) και της Eurobank (-1,95%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.044.352 και 1.812.216 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 20,18 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 13 μετοχές, 99 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+2,14%) και ΟΠΑΠ (+1,70%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-8,33%) και Δρομέας (-4,27%).