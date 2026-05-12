Με τις τραπεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών σημαντικών ρευστοποιήσεων, ο γενικός δείκτης του ΧΑ σημειώνει σημαντική πτώση.
Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και οι ευρωαγορές, καθώς κλίμα είναι μάλλον αρνητικό.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ- Ιράν δεν πάνε καθόλου καλά και το πετρέλαιο συνεχίζει να καίει την αγορά ενέργειας.
O Γενικός Δείκτης Τιμών βρίσκεται πλέον στις 2.264,35 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,35%.
Στα 114,82 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.
Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 74 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.