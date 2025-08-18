Με σημαντική πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Η αγορά διόρθωσε μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.092,32 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,42 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.949.390 μετοχές.

Ο δείκτης υψλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+2,52%), της Optima Bank (+2,10%), της Coca Cola HBC (+0,49%) και του ΟΤΕ (+0,44%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-4,20%), της Alpha Bank (-3,19%), της Eurobank (-3,01%), της Εθνικής (-2,84%) και της Viohalco (-2,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 16.976.825 και 6.908.133 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 58,34 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 33,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 80 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+12,22%) και Doppler (+9,45%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Vidavo (-8,89%) και ΕΛΒΕ (-7,89%).