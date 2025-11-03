Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.018,01 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,31%), της Elvalhalcor (+2,50%), των ΕΛΠΕ (+2,42%) και της Metlen (+2,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,62%) και της Lamda Development (-0,41%).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς, διακινώντας 5.046,193 και 1.503.843 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 16,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,37 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 31 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Doppler (+5,56%) και Λανακάμ (κ) (+5,33%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-2,22%) και Attica Συμμετοχών (-1,91%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ