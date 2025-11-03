Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επανέρχεται πάνω από τις 2.000 μονάδες, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 12:45, διαμορφώνεται στις 2.018,01 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,14%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 73,65 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,41%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,31%), της Elvalhalcor (+2,50%), των ΕΛΠΕ (+2,42%) και της Metlen (+2,08%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,62%) και της Lamda Development (-0,41%).
Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς, διακινώντας 5.046,193 και 1.503.843 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 16,59 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,37 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 74 μετοχές, 31 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Doppler (+5,56%) και Λανακάμ (κ) (+5,33%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-2,22%) και Attica Συμμετοχών (-1,91%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ