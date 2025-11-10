Σημαντικά κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία ανακάμπτει μετά από δύο πτωτικές συνεδριάσεις, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Κέρδη σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι σύντομα θα τελειώσει το shutdown στις ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.017,95 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,56%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.018,33 μονάδες (+1,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 135,18 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,55%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,88%), της Viohalco (+2,94%), της Πειραιώς (+2,78%), της Eurobank (+2,48%) και της Εθνικής (+2,34%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-0,32%) και του ΟΠΑΠ (-0,29%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.281.258 και 3.047.819 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 27,34 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,12 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 72 μετοχές, 29 πτωτικά και 20 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Λεβεντέρης(π) (+10,00%) και Minerva (+6,75%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Trastor (-5,43%) Q&R (-2,21%).

