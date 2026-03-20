Με ισχυρή πτώση 3,18% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, καταγράφει απώλειες 9,34% από την έναρξη του πολέμου, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει μειωθεί κατά 14,32 δισ. ευρώ.

Οι υψηλές διακυμάνσεις χαρακτήρισαν τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος, με την εγχώρια αγορά να ακολουθεί τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών, οι οποίες κινήθηκαν κυρίως, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Η πτώση του Γενικού Δείκτη από τις αρχές του πολέμου αντανακλά απομόχλευση θέσεων και όχι θεμελιώδη επανατιμολόγηση, ανοίγοντας ευκαιρίες σταδιακής επανατοποθέτησης, εκτιμά η Eurobank Equities.

Σε ανάλυσή της εντοπίζει ως μεγαλύτερους ωφελημένους τα διυλιστήρια HelleniQ και Motor Oil (από ενισχυμένα crack spreads σε diesel και αεροπορικά καύσιμα), τη ΔΕΗ (ως καθαρός ωφελημένος από υψηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας -βασικός κίνδυνος πιθανή ρυθμιστική παρέμβαση) και τη Metlen.

Η Aegean και οι εταιρείες τουρισμού δέχονται τις εντονότερες πιέσεις, λόγω άμεσης έκθεσης σε κόστος καυσίμων και κινδύνου ελαστικότητας ζήτησης στον τουρισμό.

Οι τράπεζες κερδίζουν από τα υψηλότερα έσοδα τόκων, αλλά πιέζονται από αυξημένο κόστος κινδύνου, λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας.

Παρά το διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω του πολέμου, η Deutsche Bank διατηρεί θετική στάση για τις ελληνικές τράπεζες και αναβαθμίζει τις τιμές στόχους των τραπεζικών μετοχών, υπογραμμίζοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν ισχυρές.

Δίνει τιμή-στόχο για την Alpha Bank στα 4,45 ευρώ (χθεσινό κλείσιμο 3,14 ευρώ), για την Eurobank στα 4,35 ευρώ (κλείσιμο 3,39 ευρώ), για την Πειραιώς στα 8,95 ευρώ , για την Εθνική στα 15,95 ευρώ και για την Κύπρου στα 10,40 ευρώ. Οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να κρίνονται ελκυστικές. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται στις 6,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, όταν οι ευρωπαϊκές κινούνται κοντά στις 8 φορές.

Ισχυρή κερδοφορία, αυξημένες διανομές και ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις από τα επιτόκια καταγράφει για το 2025 η NBG Securities για τις ελληνικές τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά τις αποτιμήσεις, η NBG Securities επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με discount σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.064,77 μονάδες, έναντι 2.132,56 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 3,18%, από τις αρχές Μαρτίου υποχωρεί σε ποσοστό 9,34%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει πτώση 2,64%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 3,32%, τον Μάρτιο υποχωρεί 9,82%, ενώ από τις αρχές του 2026 σημειώνει απώλειες 2,27%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 2,81%, τον Μάρτιο υποχωρεί 6,65% και από τις αρχές του έτους υποχωρεί σε ποσοστό 8,68%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 3,72%, από τις αρχές Μαρτίου καταγράφει πτώση 13,12%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει πτώση 2,91%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 1.558,882 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 311,776 εκατ. ευρώ, έναντι 253,345 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 4,581 δισ. ευρώ, στα 142,803 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι μειωμένη κατά 3,451 δισ. ευρώ.