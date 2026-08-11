Με σταθεροποιητικές διαθέσεις και ήπιες διακυμάνσεις άνοιξε η σημερινή (11/8) συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο, ακολουθώντας τη γενικότερη στάση αναμονής που επικρατεί στις αγορές. Την ίδια ώρα, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν μικτή εικόνα με περιορισμένες μεταβολές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη νέα ανοδική τροχιά που καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Γύρω στις 11:00 το πρωί, η εικόνα των βασικών μεγεθών της εγχώριας αγοράς διαμορφωνόταν ως εξής:

Γενικός Δείκτης Τιμών : Βρίσκεται στις 2.606,03 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,04%.

: Βρίσκεται στις 2.606,03 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,04%. Αξία Συναλλαγών : Κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, φτάνοντας τα 15,97 εκατ. ευρώ.

: Κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, φτάνοντας τα 15,97 εκατ. ευρώ. Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης : Σημειώνει οριακή υποχώρηση κατά 0,07%.

: Σημειώνει οριακή υποχώρηση κατά 0,07%. Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης: Καταγράφει μεγαλύτερες πιέσεις, υποχωρώντας σε ποσοστό 0,43%.

Στο σύνολο του ταμπλό, το κλίμα είναι ελαφρώς πτωτικό: 37 μετοχές κινούνται με αρνητικό πρόσημο, 32 μετοχές ενισχύονται, ενώ 15 τίτλοι παραμένουν αμετάβλητοι.

Οι πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε συγκεκριμένους τίτλους που ξεχωρίζουν είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Οι μεγαλύτερες αποδόσεις στα Blue Chips:

Credia Bank: +1,91%

ΔΕΗ: +1,19%

Elvalhalcor: +0,90%

Οι μεγαλύτερες πιέσεις στα Blue Chips:

Coca Cola HBC: -0,72%

Κύπρου: -0,56%

Η εικόνα στο ευρύτερο ταμπλό

Εξετάζοντας το σύνολο των διαπραγματεύσιμων μετοχών, αξιοσημείωτα κέρδη καταγράφουν οι μετοχές της εταιρείας Παΐρης (+8,67%) και της Νάκας (+4,79%), οι οποίες ηγούνται της ανόδου. Στον αντίποδα, ισχυρές ρευστοποιήσεις δέχονται οι τίτλοι της Χαϊδεμένος (-7,89%) και της Δομική Κρήτης (-6,59%), σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση της ημέρας.