Σε τροχιά ισχυρής ανόδου παρέμεινε το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη σημερινή συνεδρίαση, συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές θετικές συνεδριάσεις και καταγράφοντας νέα υψηλά 17 ετών, σε πλήρη διαφοροποίηση από το πιο συγκρατημένο κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Ισχυρή ώθηση στην εγχώρια αγορά έδωσε η νέα έκθεση της JP Morgan, η οποία ψήφισε σταθερά «Ελλάδα», αναβαθμίζοντας τους ελληνικούς τίτλους σε καθεστώς «overweight» (αυξημένης στάθμισης).

Ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός επισημαίνει τις ελκυστικές αποτιμήσεις, την ανθεκτικότητα των τραπεζών και τις προοπτικές από την αναδιάρθρωση των δεικτών, εκτιμώντας ότι η πιθανή είσοδος ελληνικών μετοχών στον δείκτη Euro STOXX μπορεί να πυροδοτήσει νέες εισροές κεφαλαίων ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Τα στατιστικά της συνεδρίασης

Γενικός Δείκτης Τιμών: Έκλεισε στις 2.560,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,91%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο κλεισίματος από τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2009.

Συνολικά κέρδη: Μέσα στο τελευταίο ανοδικό τετραήμερο, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει σωρευτικά κέρδη 4,09%.

Τζίρος: Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τα 296,958 εκατ. ευρώ, με τη διακίνηση 34.645.851 μετοχών.

Η διάχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος αποτυπώθηκε και στο τελικό ισοζύγιο των μετοχών, όπου 62 τίτλοι κινήθηκαν ανοδικά, 52 κατέγραψαν πτώση, ενώ 14 παρέμειναν σταθεροί.