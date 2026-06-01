Σε αρνητικό έδαφος διολίσθησαν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τα Χρηματιστήρια να επηρεάζονται άμεσα από την ανακοίνωση της Τεχεράνης για πάγωμα των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, εξέλιξη η οποία πυροδότησε ένα ισχυρό ράλι στις τιμές του πετρελαίου.

Το απόγευμα της Δευτέρας, 1 Ιουνίου, ο δείκτης Euro Stoxx 50 κατέγραφε απώλειες ύψους 0,64%, αποτυπώνοντας το πτωτικό κλίμα που επικρατεί στα κυριότερα Χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Το Παρίσι υποχωρούσε κατά 0,79%, η Φρανκφούρτη σημείωνε πτώση 0,80%, το Μιλάνο βρισκόταν στο -0,81% και το Λονδίνο, χωρίς να καταφέρει να αποκομίσει οφέλη από την ενίσχυση του πετρελαϊκού κλάδου, κατέγραφε απώλειες 0,87%.

Η είδηση για την απόφαση του Ιράν να διακόψει την επικοινωνία με την Ουάσινγκτον προκάλεσε νωρίτερα εκτίναξη στις διεθνείς τιμές του αργού, οι οποίες ήταν ήδη επιβαρυμένες, εξαιτίας του τεταμένου κλίματος που διαμορφώθηκε το Σαββατοκύριακο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ειδικότερα, στις 16:05, το Brent συμβολαίων Αυγούστου ενισχυόταν κατά 6,60%, φτάνοντας στα 97,13 δολάρια ανά βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό (West Texas) παραδόσεως Ιουλίου, σημείωνε άνοδο της τάξης του 7,62%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 94,02 δολάρια.