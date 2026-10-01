Έντονες πιέσεις ασκούνται στις τιμές των μετοχών, καθώς το αρνητικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές και η απότομη άνοδος στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων φέρνουν κύμα πωλήσεων.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, ενώ παράλληλα τα γαλλικά ομόλογα κατέγραψαν νέο υψηλό 18 μηνών.

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος στο τετραήμερο ανοδικό σερί της εγχώριας αγοράς, κατά το οποίο ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε ενισχυθεί συνολικά κατά 3,64%.

Γύρω στις 13:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών υποχωρεί κατά 1,58% και διαμορφώνεται στις 2.695,20 μονάδες, έχοντας καταγράψει χαμηλότερη τιμή ημέρας τις 2.677,58 μονάδες (-2,22%).

Η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει αυξημένη, με την αξία των συναλλαγών να φτάνει τα 175,55 εκατομμύρια ευρώ.

Στις επιμέρους κατηγορίες, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης καταγράφει πτώση 1,63%, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση υποχωρεί κατά 1,21%.

Στο πεδίο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ελάχιστες είναι οι τίτλοι που καταφέρνουν να διαφοροποιηθούν θετικά, με την Allwyn (+1,10%), τη Jumbo (+1,05%) και την Elvalhalcor (+0,66%) να σημειώνουν τα σημαντικότερα κέρδη.

Στον αντίποδα, το βαρύτερο τίμημα της υποχώρησης καταβάλλουν οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,39%), Alpha Bank (-2,37%), Πειραιώς (-2,19%), Εθνικής (-2,04%) και Eurobank (-2,02%).

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, οι οποίες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα.

Σε επίπεδο όγκου, η Eurobank και η Alpha Bank ηγούνται με 8.128.595 και 2.410.195 τεμάχια αντίστοιχα.

Παράλληλα, τη μεγαλύτερη συναλλακτική αξία καταγράφουν η Εθνική με 39,93 εκατομμύρια ευρώ και η Eurobank με 39,38 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό, οι πωλητές διατηρούν τη συντριπτική υπεροχή, καθώς 79 μετοχές κινούνται πτωτικά, έναντι μόλις 24 που σημειώνουν άνοδο και 13 που παραμένουν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο καταγράφουν η Medicon (+9,59%) και οι Μύλοι Σαραντόπουλος (+5,77%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν η Space Hellas (-4,19%) και η ΕΧΑΕ (-3,39%).