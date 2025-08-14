Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, σε νέα υψηλά 15 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Optima Bank, της Aktor, του ΟΛΠ και της Κύπρου.

Η αγορά συμπλήρωσε εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.126,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.135,29 μονάδες (+0,55%) και κατώτερη τιμή στις 2.120,37 μονάδες (-0,16%).

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2010 (2.137,37 μονάδες).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, κατέγραψε άνοδο 2,71%, από τις αρχές Αυγούστου ενισχύεται κατά 6,60%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 44,67%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 207,282 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.046.253 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,14%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+5,33%), της Aktor (+3,62%), του ΟΛΠ (+2,28%) και της Κύπρου (+2,16%).

Αντιθέτως, την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Viohalco (-1,92%), της Metlen (-1,70%), του ΟΠΑΠ (-1,44%) και του ΟΤΕ (-1,30%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.942.485 και 6.130.970 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 31,31 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 21,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 51 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,72%) και Λανακάμ(κ) (+6,71%).

Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ακρίτας (-11,16%) και Κλωστήρια Ναυπάκτου (-4,35%).