Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, διαγράφοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων εν μέσω ανοδικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τη διάρκεια του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.168,23 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,12%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.194,69 μονάδες (+4,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 179,84 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,91%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+10,49%), της Πειραιώς (+7,07%), της Alpha Bank (+6,18%), του ΔΑΑ (+5,72%) και της Aegean Airlines (+6,18%).

Αντιθέτως πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Motor Oil (-2,54%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 5.179.302 και 4.846.344 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 36,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 35,79 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 105 μετοχές, 5 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Unibios (+15,15%) και Optima Bank (+10,49%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Motor Oil (-2,54%) και Dimand (-1,97%).