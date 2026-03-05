Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, έχοντας όμως υποχωρήσει σημαντικά τα ενδοσυνεδριακά τους υψηλά, καθώς εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.171,82 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,51%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.213,68 μονάδες (+2,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 215,52 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,36%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+3,21%), Motor Oil (+2,97%), των ΕΛΠΕ (+2,63%) και της Optima Bank (+2,12%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,05%), της Τιτάν (-0,92%), του ΟΠΑΠ (-0,74%) και της Jumbo (-0,67%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.831.194 και 5.852.510 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 41,62 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 39,11 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 62 μετοχές, 49 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Εκτέρ (+6,57%) και Ιντερτέκ (+5,04%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Minerva (-5,66%) και Quest Συμμετοχών (-4,26%).