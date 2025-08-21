Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επανέρχεται πάνω από τις 2.100 μονάδες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.102,09 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 59,53 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο, σε ποσοστό 0,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται, σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,61%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,29%), της Εθνικής (+1,02%) και της ΔΕΗ (+0,96%).

Αντιθέτως την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,61%), του ΟΛΠ (-1,29%), της ΕΥΔΑΠ (-1,24%) και της Jumbo (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Κύπρου, διακινώντας 2.040.741 και 1.419.248 μετοχές, αντιστοίχως.

Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Κύπρου με 10,71 εκατ. ευρώ, και η Alpha Bank με 7,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 69 μετοχές, 35 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+14,25%) και Τρία Άλφα(κ) (+9,55%).

Την μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Κέκροψ (-2,65%) και Κυριακούλης (-2,61%).