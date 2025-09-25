Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.050 μονάδες, εν μέσω αρνητικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η αγορά διορθώνει μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημειώσει συνολικά κέρδη 2,28%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.046,23 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,93%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.041,90 μονάδες (-1,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 198,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda (+1,15%), της Alpha Bank (+0,65%) και του ΔΑΑ (+0,20%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-3,32%), της ΕΥΔΑΠ (-2,40%), της Σαράντης (-1,54%) και της Eurobank (-1,43%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Aktor και η Alpha Bank, διακινώντας 10.955.408 και 4.284.092 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Aktor με 79,37 εκατ. ευρώ, και η Κύπρου με 17,21 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 69 πτωτικά και 21 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παΐρης (+5,09%) και Doppler (+4,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-7,41%) και Ακρίτας (-6,69%).