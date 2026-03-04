Ισχυρή ανάκαμψη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντιδρά μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της ΕΥΔΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.165 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 4,37%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 285,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 4,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 3,24%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+14,36%), της Alpha Bank (+7,73%), της Eurobank (+6,74%), της Viohalco (+6,57%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+6,01%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.015.384 και 11.348.197 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 53,63 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 40,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 105 μετοχές, 16 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ (+14,36%) και Qualco Group(+11,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-8,44%) και Logismos (-7,27%).