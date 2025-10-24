Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ σε αρνητικό έδαφος έχουν γυρίσει τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, μετά το ήπιο ανοδικό ξεκίνημα.

Η αγορά διορθώνει μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 2,56%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.026,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 56,57 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,47%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,17%), των ΕΛΠΕ (+1,04%) και της Elvalhalcor (+0,82%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-2,23%), της Εθνικής (-1,81%), της Σαράντης (-1,54%) και της Motor Oil (-1,49%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Βank και η Πειραιώς, διακινώντας 1.832.397 και 1.409.361 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 10,32 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 62 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές AVE (+4,00%) και Elinoil (+3,90%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΕΛΒΕ (-5,45%) και Mermeren (-5,41%).

Μ. ΠΑΠ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ