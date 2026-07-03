Σε τροχιά έντονης ανόδου συνεχίζει να κινείται η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, η οποία ολοκλήρωσε την εβδομάδα με κέρδη 3,59% και κατέγραψε νέα υψηλά 17 ετών.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών παρουσιάζει ξεκάθαρη εικόνα «bull market», με τις όποιες ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση κερδών να απορροφώνται με χαρακτηριστική ευκολία από τους αγοραστές.

Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνεται και από τις αναλύσεις των μεγάλων διεθνών επενδυτικών οίκων, με την Goldman Sachs να δηλώνει σταθερά αισιόδοξη για την ελληνική αγορά, συγκαταλέγοντάς την ανάμεσα στις πιο ελκυστικές αναδυόμενες αγορές για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, ο οίκος προχώρησε στην αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες από 2.500 προηγουμένως, υπογραμμίζοντας ότι τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη και οι ευοίωνες προοπτικές του τραπεζικού κλάδου αποτελούν τα ισχυρότερα ερείσματα της ανόδου.

Με τον δείκτη P/E στο 10,5x, τη σχέση λογιστικής αξίας P/B στο 1,5x και μια ελκυστική μερισματική απόδοση της τάξης του 4,8%, η Goldman Sachs προβλέπει σταθερή αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12% τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το 2027.

Ανάλογη είναι και η προσέγγιση της Bank of America, η οποία επισημαίνει ότι, αν και η ελληνική αγορά δεν θεωρείται πλέον «φθηνή» όπως τα προηγούμενα χρόνια, διατηρεί ένα εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό αφήγημα, υψηλό premium κινδύνου και σταθερές εισροές κεφαλαίων, έχοντας εξασφαλίσει σημαντική θέση στα χαρτοφυλάκια όσων επενδύουν σε αναδυόμενα περιβάλλοντα.

Την ίδια ώρα, η βρετανική HSBC τοποθετεί την Ελλάδα στην κορυφή των ευρωπαϊκών επιλογών των διεθνών κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών, μαζί με την αγορά του Χονγκ Κονγκ, αποτελούν παγκοσμίως τις περιοχές όπου τα funds διατηρούν τις μεγαλύτερες overweight θέσεις σε σύγκριση με τον πενταετή μέσο όρο τους.

Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αναδεικνύονται σε ένα από τα πιο ισχυρά χρηματιστηριακά «στοιχήματα» σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι οι τραπεζικοί τίτλοι έχουν καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, η UBS εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις τους παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Morgan Stanley διατηρεί τη θετική της στάση, καθώς θεωρεί ότι ο κλάδος συνδυάζει ιδανικά τη χαμηλή αποτίμηση με την υψηλή κερδοφορία.

Είναι ενδεικτικό ότι οι ελληνικοί τραπεζικοί τίτλοι διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο μόλις στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, την ίδια στιγμή που η προβλεπόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων αγγίζει το 17,6%, αποτελώντας μία από τις υψηλότερες επιδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.537,23 μονάδες έναντι 2.449,29 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, με τα κέρδη του από τις αρχές του έτους να διαμορφώνονται στο 19,64%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 ενισχύθηκε σε εβδομαδιαία βάση κατά 3,83%, σημειώνοντας άνοδο 20,37% από τις αρχές του 2026.

Αντίθετα, η μεσαία κεφαλαιοποίηση κινήθηκε ελαφρώς διορθωτικά, με τον δείκτη FTSE MID να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες 0,36%, αν και από τις αρχές του έτους διατηρεί θετικό πρόσημο με κέρδη 13,13%.

Πρωταγωνιστής της ανόδου αναδείχθηκε ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 4,69% στην εβδομάδα, εκτοξεύοντας τα κέρδη του από τις αρχές του έτους στο 24,79%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών για το πενθήμερο ανήλθε στα 1.434,575 εκατομμύρια ευρώ, με τη μέση ημερήσια δραστηριότητα να διαμορφώνεται στα 286,915 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή κάμψη σε σχέση με τα 296,998 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 5,740 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα, φτάνοντας στα 187,214 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθος που αντανακλά μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 40,961 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή του τρέχοντος έτους.