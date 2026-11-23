Με ένα εκρηκτικό ράλι ανάκαμψης ξεκίνησε τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα η Γουόλ Στρητ, καθώς η αιφνιδιαστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει άμεσα τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου πυροδότησε κύμα αγοραστικού ενθουσιασμού.

Η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού σημείωσε άλμα άνω του 33% αγγίζοντας τα 167,56 δολάρια, γεγονός που πρόσθεσε περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια στη χρηματιστηριακή της αξία μέσα σε λίγες ώρες —επίδοση που οδεύει προς το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος σε όρους κεφαλαιοποίησης στην ιστορία των αγορών— επαναφέροντας την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στον απόηχο της εξέλιξης, ο τεχνοβαρής δείκτης Nasdaq κατέγραψε άλμα της τάξης του 6% έως 7,5% κινούμενος πάνω από τις 24.000 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 4% στις 7.195 μονάδες, ενώ ο βιομηχανικός Dow Jones σημείωσε κέρδη άνω του 2% ξεπερνώντας τις 49.300 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX —γνωστός και ως δείκτης φόβου της αγοράς— υποχώρησε απότομα, αφού την περασμένη Παρασκευή είχε σκαρφαλώσει στις 40 μονάδες για πρώτη φορά από τις αρχές του 2025.

Το παρασκήνιο της ανατροπής και οι παρεμβάσεις Τραμπ και Μασκ

Η επιστροφή του Χουάνγκ αποτελεί θεαματική ανατροπή, καθώς είχε παραιτηθεί πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες εν μέσω θορύβου για προσωπική του σχέση, ενώ μόλις έξι ημέρες νωρίτερα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς είχε δηλώσει ρητά πως δεν υπήρχε πρόθεση επαναπρόσληψής του.

Ωστόσο, οι ισχυρές πιέσεις από μεγάλους μετόχους, η συλλογή περισσότερων από 190.000 υπογραφών —μεταξύ των οποίων και χιλιάδων εργαζομένων της Nvidia— αλλά και η άμεση παρέμβαση του Λευκού Οίκου ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε ότι επικοινώνησε απευθείας με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, χαιρέτισε την απόφαση μέσω του Truth Social χαρακτηρίζοντας τον Χουάνγκ «εθνικό θησαυρό» και υπογραμμίζοντας πως η ηγεσία του είναι ζωτικής σημασίας για την αμερικανική οικονομία, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Ίλον Μασκ, ο οποίος είχε παρομοιάσει τον Χουάνγκ με τον «Μάικλ Τζόρνταν στο απόγειό του», σχολίασε λακωνικά στην πλατφόρμα X «Έγινε», προσθέτοντας κάτω από το Δελτίο Τύπου της Nvidia πως το λάθος διορθώθηκε.

Ράλι σε όλο το οικοσύστημα της AI και διεθνής αντίκτυπος

Η επάνοδος του Χουάνγκ αναζωπύρωσε τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, καθώς η αγορά προεξοφλεί τη συνέχιση των μαζικών επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, τη στιγμή που τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia είχαν ξεπεράσει κάθε προσδοκία με εκτιμήσεις εσόδων στα 130 δισ. δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο.

Στο ταμπλό της Νέας Υόρκης, η μετοχή της CoreWeave εκτοξεύθηκε κατά 25% έως 29%, η Dell ενισχύθηκε άνω του 21%, η Super Micro Computer σημείωσε άνοδο 18%, η Micron Technology κέρδισε 14% έως 16%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε κέρδη 9%.

Θετικά κινήθηκαν επίσης οι εταιρείες λογισμικού και κυβερνοασφάλειας, με την Oracle να ενισχύεται κατά 5% και τη Zscaler να σημειώνει άλμα 17,6% στον απόηχο της πρότασης εξαγοράς της από την CrowdStrike έναντι 44 δισ. δολαρίων.

Το αγοραστικό κύμα μεταδόθηκε και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τον γερμανικό DAX να ενισχύεται κατά 1,9%, τον γαλλικό CAC 40 κατά 1,2% και τον βρετανικό FTSE 100 κατά 1,1%.

Παρά την ευφορία, αναλυτές επισημαίνουν ότι παραμένουν ανοιχτά μέτωπα, όπως η έρευνα της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) για λογιστικές πρακτικές της Nvidia, οι περιορισμοί στις πωλήσεις προς την Κίνα, αλλά και το γεγονός ότι η μετοχή εξακολουθεί να απέχει περίπου 33% από το ιστορικό υψηλό της 6ης Οκτωβρίου.

Από το sell-off των έξι ετών στην εβδομάδα των Ευχαριστιών

Η σημερινή αντίδραση λειτουργεί ως ανάσα μετά από μία ιδιαίτερα επώδυνη εβδομάδα, κατά την οποία οι ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, η αβεβαιότητα για τα επιτόκια της Federal Reserve και η υποχώρηση της μετοχής της Anthropic μετά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο προκάλεσαν σφοδρές ρευστοποιήσεις.

Ο Nasdaq και ο Dow Jones είχαν καταγράψει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και περισσότερα από έξι χρόνια, με τους τρεις βασικούς δείκτες να εισέρχονται σε περιοχή διόρθωσης με απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους, και τον Nasdaq να αγγίζει ενδοσυνεδριακά το όριο της πτωτικής αγοράς (bear market) με πτώση 20%.

Η συνέχεια της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι συναλλαγές στη Γουόλ Στρητ θα είναι περιορισμένες λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η αγορά της Νέας Υόρκης θα παραμείνει κλειστή την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί πρόωρα στη 1 μ.μ. τοπική ώρα, περιορίζοντας τον διαθέσιμο χρόνο για την επιβεβαίωση της αντιστροφής του κλίματος.