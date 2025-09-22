Σε θετικό έδαφος έχει περάσει η χρηματιστηριακή αγορά, μετά από ένα ήπιο πτωτικό ξεκίνημα, εν μέσω πτωτικού κλίματος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.039,18 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.020,00 μονάδες (-0,52%), και υψηλότερη τιμή στις 2.041,57 μονάδες (+0,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 101,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+2,70%), της Πειραιώς (+2,08%), της Elvalhalcor (+1,71%), της Εθνικής (+1,65%) και της Alpha Bank (+1,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση, καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (-2,60%), της Optima Bank (-2,05%), της Motor Oil (-1,07%) και του ΟΠΑΠ (-1,04%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 3.856.215 και 3.624.457 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 17,23 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 12,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 48 μετοχές, 55 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα(κ) (+10,14%) και Intralot (+6,14%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-6,04%) και Foodlink (-5,88%).