Με άνοδο ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα επίσημης ένταξης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών (Developed Markets) από τον οίκο FTSE Russell.

Παρά τις έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι αγοραστές επικράτησαν προς το κλείσιμο, ωθούμενοι κυρίως από τον βιομηχανικό τομέα.

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 2.676,02 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,55%, έχοντας κινηθεί σε εύρος σχεδόν 62 μονάδων (από 2.628,55 έως 2.690,67 μονάδες).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/ΧΑ Large Cap) ενισχύθηκε κατά 0,49% στις 6.867,26 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άνοδο 0,67%.Ξεχωριστή ήταν η απόδοση του κλάδου βασικών υλικών και μεταλλουργίας, ο οποίος εκτινάχθηκε κατά 4,59%.

Στις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο πρωταγωνίστησαν η Viohalco (+6,23% στα 16,04 ευρώ), η ElvalHalcor (+4,34% στα 3,73 ευρώ), η Metlen (+4,16% στα 47,56 ευρώ), η Cenergy Holdings (+3,95% στα 23,18 ευρώ) και η Aegean Airlines (+3,17% στα 11,39 ευρώ).

Παράλληλα, ο FTSE Mid Cap κατέγραψε κέρδη 1,36%.Στον αντίποδα, σημαντικές ρευστοποιήσεις σημειώθηκαν στη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (-5,71% στα 11,57 ευρώ), ενώ πτωτικά έκλεισαν επίσης η ΔΕΗ (-1,65% στα 23,78 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,97% στα 42,80 ευρώ), η Coca-Cola HBC (-0,79% στα 50,20 ευρώ) και η Εθνική Τράπεζα (-0,34% στα 17,44 ευρώ).

Ο τραπεζικός κλάδος διατήρησε τη μερίδα του λέοντος στη δραστηριότητα, με τη Eurobank (44,99 εκατ. ευρώ), την Τράπεζα Πειραιώς (37,57 εκατ. ευρώ) και την Εθνική Τράπεζα (35,71 εκατ. ευρώ) να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο τζίρο της συνεδρίασης.