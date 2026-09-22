Με ήπια υποχώρηση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρότι η αγορά διατήρησε ανοδική τροχιά στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Οι αυξημένες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο και κυρίως στους δύο διυλιστηριακούς τίτλους αντιστάθμισαν τελικά τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco και της Coca-Cola HBC.

Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 2.671,50 μονάδες με πτώση 0,17%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.665,07 και 2.697,06 μονάδων, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει την προσέγγιση του ορίου των 2.700 μονάδων.

Παράλληλα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap υποχώρησε κατά 0,27% στις 6.848,53 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε απώλειες 0,60%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε ενισχυμένη, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται γύρω στα 321,8 εκατ. ευρώ στον απόηχο των πρόσφατων αναδιαρθρώσεων διεθνών δεικτών.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 2.677,09 μονάδες με ανοδική динамиκή στο πρώτο μισό της ημέρας.

Ωστόσο, η προσφορά εντάθηκε στα υψηλά ημέρας, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε σταδιακή διολίσθηση μέχρι τις τελικές δημοπρασίες.

Στις θετικές πρωταγωνίστριες του FTSE 25 ξεχώρισε η Viohalco με αύξηση 6,48% στα 17,08 ευρώ. Ακολούθησαν η Coca-Cola HBC (+2,99% στα 51,70 ευρώ), η Optima bank (+2,69% στα 14,10 ευρώ), η ElvalHalcor (+2,68% στα 3,83 ευρώ) και η ΕΥΔΑΠ (+2,30% στα 12,48 ευρώ), διατηρώντας τον κλάδο των βασικών υλικών σε ηγετική θέση.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Motor Oil (-4,95% στα 64,30 ευρώ) και η HELLENiQ Energy (-4,80% στα 16,85 ευρώ).

Παράλληλα, υποχώρηση κατέγραψαν η Alpha Bank (-2,38% στα 4,632 ευρώ), η CrediaBank (-2,13% στα 0,967 ευρώ) και η Lamda Development (-1,18% στα 6,28 ευρώ), γέρνοντας την πλάστιγγα προς την πλευρά των πωλητών.

Σε επίπεδο τζίρου, την πρώτη θέση κατέλαβε η Alpha Bank με 37,61 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από την Εθνική Τράπεζα (36,45 εκατ. ευρώ), την Eurobank (35,63 εκατ. ευρώ) και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η συγκέντρωση της ρευστότητας στον τραπεζικό κλάδο επιβεβαίωσε τον καθοριστικό του ρόλο στη διαμόρφωση της βραχυπρόθεσμης τάσης, σε μια συνεδρίαση που έκλεισε οριακά αρνητικά αλλά με έντονα επιλεκτικό ενδιαφέρον στο ταμπλό.