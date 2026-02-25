Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%. Ανέκαμψαν οι τραπεζικές μετοχές, με τον τίτλο της Metlen να υπεραποδίδει μετά τη συμφωνία με τη Shell.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.283,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.286,90 μονάδες (+1,23%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 308,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.728.204 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,21%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+5,25%), της Alpha Bank (+3,11%), της Πειραιώς (+3,05%), του ΟΤΕ (+2,22%) και της Optima Bank (+2,19%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,72%), της Elvalhalcor (-1,50%) και του ΟΠΑΠ (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.523.108 και 10.100.098 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 76,15 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 48,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 49 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+8,35%) και Metlen (+5,25%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (-3,37%) και Χαϊδεμένος (-1,91%).