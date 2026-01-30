Με κέρδη 2,20% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, συμπληρώνοντας επτά ανοδικές εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 10,01%%.

Η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από εκρηκτική αύξηση του τζίρου, με την αγορά να καταγράφει άλμα 9,16% τον Ιανουάριο.

Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από την MSCI το 2026 ωθεί την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα με ταυτόχρονη αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

O χρόνος της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από τον οίκο MSCI, οι δείκτες του οποίου αποτελούν το ισχυρότερο σημείο αναφοράς για τα θεσμικά κεφάλαια παγκοσμίως, φαίνεται ότι μετράει πλέον αντίστροφα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς.

Προσδοκίες που δημιούργησε η ανακοίνωση του οίκου ότι έχει θέσει σε διαβούλευση την είσοδο της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στο κλαμπ των Ανεπτυγμένων Αγορών στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.314,88 μονάδες, έναντι 2.265,13 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,20%. Από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 9,16%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,95%, ενώ από τις αρχές του 2026 ενισχύεται 10,17%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με οριακή εβδομαδιαία άνοδο 0,06% και από τις αρχές του έτους ενισχύεται σε ποσοστό 1,40%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,83%, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη 17,91%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος εκτοξεύθηκε στα 2.682,487 εκατ. ευρώ, , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 536,497 εκατ. ευρώ, έναντι 309,534 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 3,134 δισ. ευρώ, στα 157,945 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του νέου έτους είναι αυξημένη κατά 11,692 δισ. ευρώ.

Οι εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών για το 2026

Σημαντικά περιθώρια ανόδου και το 2026 «βλέπουν» οι χρηματιστηριακές.

Περιθώριο ανόδου 16% για το Χρηματιστήριο το 2026 δίνει η Eurobank Equities και σημειώνει ότι η ελληνική αγορά δεν μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως «βαθιά υποτιμημένη» σε απόλυτους όρους. Παρ’ όλα αυτά, οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών τους, παρά τη σημαντική σύγκλιση σε όρους απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και κεφαλαιακής ισχύος.

Συνολικά, το 2026 δεν αναμένεται να αποτελέσει ακόμη μία χρονιά γενικευμένου χρηματιστηριακού ράλι. Αντίθετα, η αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου η επιλογή των κατάλληλων τίτλων θα είναι καθοριστική, τονίζει η χρηματιστηριακή.

Μία ακόμη ελληνική χρηματιστηριακή η Piraeus Securities και εκτιμά ότι η αγορά θα έχει συνολική απόδοση πάνω από 20%.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext τον Νοέμβριο του 2025, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη επαναταξινόμηση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά εντός του 2026 από οίκους όπως MSCI, FTSE Russell και Stoxx. Οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα στηρίξουν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, μειώνοντας το country risk και περιορίζοντας το discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Στις κορυφαίες επιλογές (top picks) περιλαμβάνονται: Alpha Bank, Eurobank , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Jumbo, ΔΕΗ, TITAN.

Η NBG Securities βλέπει περιθώρια περαιτέρω ανόδου περίπου 13% για τις μετοχές που καλύπτει.

Οι παράγοντες οι οποίοι και θα στηρίξουν το Χ.Α: Το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει υποστηρικτικό τα επόμενα δύο χρόνια, η αύξηση των κερδών προβλέπεται να είναι >7%, τα μερίσματα είναι υψηλότερα από αυτά σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές και οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να είναι μη απαιτητικές, η αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές και το deal με την Euronext.

Παρά την άνοδο των αποτιμήσεων των ελληνικών μετοχών, η Pantelakis εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο 18% του Γενικού Δείκτη Τιμών, για το 2026.

Οι ελληνικές μετοχές εκτός τραπεζικού κλάδου παραμένουν ελκυστικές, διαπραγματευόμενες με εκτιμώμενο P/E 10x και EV/EBITDA 6,8x.