Σε σταθερά ανοδική τροχιά διατηρήθηκε η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, συμπληρώνοντας την τρίτη διαδοχική θετική συνεδρίαση και διευρύνοντας τα σωρευτικά κέρδη του τριημέρου στο 4,03%.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον συντονίστηκε με το ευνοϊκό διεθνές κλίμα, καθώς οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ανοδικά με ώθηση από την αναζωπύρωση των τοποθετήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ και η Wall Street επέστρεψε σε θετικό έδαφος απορροφώντας τις χθεσινές απώλειες.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.656,13 μονάδες, καταγράφοντας ήπια άνοδο 0,53%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατέγραψε έντονη διακύμανση, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2.661,27 μονάδες (+0,73%) και υποχωρώντας πρόσκαιρα έως το χαμηλό των 2.624,29 μονάδων (-0,67%).

Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και συμπεριφορά των δεικτών

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 318,23 εκατ. ευρώ, με τη διακίνηση 38.449.119 μετοχών.

Παράλληλη πορεία με τον Γενικό Δείκτη ακολούθησε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE/Large Cap), σημειώνοντας άνοδο 0,53%, ενώ ισχυρότερη δυναμική εμφάνισε η μεσαία κεφαλαιοποίηση (Mid Cap), η οποία ενισχύθηκε κατά 0,88%.

Στο σύνολο του ταμπλό, η υπεροχή των αγοραστών ήταν εμφανής, καθώς 63 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 34 κατέγραψαν απώλειες και 21 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι πρωταγωνιστές στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Στα blue chips, ώθηση στην άνοδο έδωσαν κυρίως οι τραπεζικοί τίτλοι και επιλεγμένα βαριά χαρτιά. Στην κορυφή των κερδών βρέθηκε η Τράπεζα Πειραιώς με άνοδο 2,10%, ακολουθούμενη από τη Lamda Development στο +1,77%, την Alpha Bank στο +1,51% και τον ΟΤΕ στο +1,33%.

Αντίθετα, διορθωτικές κινήσεις και πιέσεις εκδηλώθηκαν στις μετοχές της Elvalhalcor (-1,70%), της Optima Bank (-1,69%), της ΔΕΗ (-1,09%) και της Metlen (-1,08%).

Στο επίκεντρο του τζίρου οι τράπεζες – Οι ακραίες μεταβολές

Τη συναλλακτική δραστηριότητα μονοπώλησε για ακόμη μία ημέρα ο τραπεζικός κλάδος. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο όγκο διακινώντας 10.449.811 και 7.552.058 μετοχές αντίστοιχα, ενώ κατέγραψαν και τη μερίδα του λέοντος στον τζίρο, με 105,89 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς και 36,69 εκατ. ευρώ για τη Eurobank.

Στο ευρύτερο ταμπλό, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν οι τίτλοι της Safe Bulkers με άλμα 12,35% και της Attica Συμμετοχών με κέρδη 6,62%. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι μετοχές των Mevaco και Moda Bagno, κλείνοντας αμφότερες με πτώση 3,26%.