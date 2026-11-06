Έντονες πιέσεις κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο στη σημερινή συνεδρίαση, ευθυγραμμιζόμενο πλήρως με το αρνητικό κλίμα που επικράτησε στα ευρωπαϊκά ταμπλό.

Οι αγορές της Γηραιάς Ηπείρου βρέθηκαν αντιμέτωπες με τα απόνερα του ισχυρού ξεπουλήματος στη Wall Street, όπου οι μαζικές πωλήσεις στον τεχνολογικό κλάδο εξανέμισαν περισσότερα από 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων.

Παρά τη δειλή προσπάθεια τεχνικής ανάκαμψης των αμερικανικών δεικτών μετά το sell-off της Πέμπτης, η διάθεση ανάληψης ρίσκου παρέμεινε έντονα περιορισμένη.

Η βουτιά των βασικών δεικτών και ο μεγάλος τζίρος

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.553,35 μονάδες με αξιοσημείωτες απώλειες 2,22%, έχοντας μάλιστα διολισθήσει ενδοσυνεδριακά έως τις 2.545,60 μονάδες με πτώση που άγγιξε το 2,52%.

Σε επίπεδο εβδομάδας, η αγορά μέτρησε σημαντικές απώλειες της τάξης του 2,51%, διατηρώντας πάντως από την αρχή του έτους ισχυρή θετική απόδοση ύψους 20,40%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύτηκε, με την αξία των συναλλαγών να αγγίζει τα 392,12 εκατομμύρια ευρώ και να διακινούνται συνολικά 48.471.696 μετοχές, ενώ παράλληλα ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,27% και της μεσαίας κατά 1,33%.

Σφυροκόπημα στα blue chips και ελάχιστες εξαιρέσεις

Η πλειονότητα των τίτλων της μεγάλης κεφαλαιοποίησης δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διόρθωσης. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen με απώλειες 4,84%, της Eurobank με πτώση 4,74%, του ΟΛΠ στο -3,65%, της Alpha Bank στο -3,21%, της Τιτάν στο -3,18% και της Εθνικής Τράπεζας στο -3,10%.

Στον αντίποδα, μόλις τρεις τίτλοι κατόρθωσαν να κλείσουν με θετικό πρόσημο, με την Optima Bank να κερδίζει 1,60%, τη Motor Oil να ενισχύεται κατά 0,76% και την Aktor να καταγράφει οριακή άνοδο 0,10%.

Πρωταγωνιστές σε όγκο και η γενική εικόνα του ταμπλό

Στο επίκεντρο των συναλλαγών βρέθηκαν για ακόμη μία ημέρα οι τραπεζικοί τίτλοι, συγκεντρώνοντας τη μερίδα του λέοντος σε ρευστότητα και όγκο. Στη διακίνηση τεμαχίων πρώτευσαν η Eurobank με 15.053.664 μετοχές και η Alpha Bank με 7.506.537 τεμάχια, ενώ τη μεγαλύτερη συναλλακτική αξία κατέγραψαν η Τράπεζα Πειραιώς με 69,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 68,59 εκατ. ευρώ.

Στη συνολική εικόνα του ταμπλό επικράτησαν συντριπτικά οι πωλητές, καθώς 91 μετοχές έκλεισαν πτωτικά, 17 ανοδικά και 14 έμειναν αμετάβλητες, με τη Frigoglass (+3,99%) και τον Καρέλια (+2,36%) να ξεχωρίζουν στα κέρδη, ενώ τις βαρύτερες απώλειες υπέστησαν η Verallis (-7,37%) και η CPI (-6,95%).