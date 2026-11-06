Έντονες ρευστοποιήσεις και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς τα απόνερα της κατάρρευσης των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ παρασύρουν Ευρώπη και εγχώριους δείκτες.

Το αρνητικό διεθνές σκηνικό

Η απότομη διόρθωση στην αμερικανική αγορά —όπου η αξία των εισηγμένων συρρικνώθηκε κατά τουλάχιστον 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια με επίκεντρο τον τεχνολογικό κλάδο— πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα ευρωπαϊκά ταμπλό. Μέσα σε αυτό το επιβαρυμένο περιβάλλον, το ελληνικό χρηματιστήριο ακολουθεί την καθοδική τροχιά των διεθνών δεικτών, καταγράφοντας εκτεταμένες πιέσεις σε όλο το ταμπλό.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Λίγο μετά το μεσημέρι, συγκεκριμένα στις 13:00, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 1,90% και διολισθαίνει στις 2.561,89 μονάδες. Ανάλογη είναι η εικόνα και στους επιμέρους δείκτες, με την υψηλή κεφαλαιοποίηση να χάνει 1,82% και τη μεσαία κεφαλαιοποίηση να σημειώνει πτώση 1,63%. Την ίδια ώρα, η συναλλακτική δραστηριότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ανέρχεται στα 111,65 εκατομμύρια ευρώ.

Γενικευμένο «κόκκινο» στα blue chips

Η υποχώρηση είναι καθολική στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, καθώς καμία μετοχή του δεν καταφέρνει να κινηθεί σε θετικό έδαφος. Τις εντονότερες απώλειες υφίστανται οι μετοχές της Τιτάν με πτώση 3,35%, της Metlen στο -3,32%, της Coca Cola HBC στο -2,87%, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο -2,65% και του ΟΛΠ στο -2,39%.

Συναλλαγές με τραπεζικό επίκεντρο

Το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος απορροφά τον κύριο όγκο και τη ρευστότητα της συνεδρίασης. Στον τομέα των διακινηθέντων τεμαχίων την πρωτοκαθεδρία έχουν η Eurobank με πάνω από 2,6 εκατομμύρια μετοχές και η CrediaBank με περίπου 1,9 εκατομμύρια τεμάχια. Παράλληλα, στον τζίρο ξεχωρίζουν η Τράπεζα Πειραιώς με 17,92 εκατομμύρια ευρώ και η Εθνική Τράπεζα με 13,65 εκατομμύρια ευρώ.

Το εύρος της αγοράς και οι ακραίες μεταβολές

Η συνολική εικόνα του ταμπλό επιβεβαιώνει την πλήρη κυριαρχία των πωλητών, αφού μόλις 11 μετοχές καταγράφουν άνοδο έναντι 89 που κινούνται πτωτικά, ενώ 12 διατηρούνται αμετάβλητες.

Στους λίγους τίτλους που αντιστέκονται στο κύμα ρευστοποιήσεων ξεχωρίζουν ο Χαϊδεμένος με κέρδη 4,31% και η ΕΛΒΕ στο +3,82%, ενώ στον αντίποδα τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν η Τρία Άλφα (κ) με βουτιά 9,21% και η CPI με πτώση 7,89%.