Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά κατά τη σημερινή συνεδρίαση, υποκύπτοντας στους ισχυρούς κραδασμούς που προκάλεσε η απότομη πτώση της ιδιαίτερα δεικτοβαρούς μετοχής της Coca Cola HBC.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών διολίσθησε στις 2.611,41 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,92%, σε μια συνεδρίαση που σημαδεύτηκε από ιστορικά υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα.

Το ρωσικό δημοσίευμα που βύθισε την Coca Cola HBC

Το επενδυτικό ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι εξελίξεις γύρω από την Coca Cola HBC, η μετοχή της οποίας κατέγραψε βαριές απώλειες 14,12%, υποχωρώντας στα 50,50 ευρώ με τζίρο 19,51 εκατ. ευρώ.

Αφορμή για το κύμα μαζικών πωλήσεων στάθηκε δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία παραγωγής μπύρας και αναψυκτικών Bochkari φέρεται να έχει ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αναλάβει τη διαχείριση των εταιρειών Multon και Multon Partners, οι οποίες αποτελούν θυγατρικούς βραχίονες του ομίλου Coca Cola HBC στη χώρα.

Τζίρος στα 735 εκατ. ευρώ και το πακέτο της Πειραιώς

Η συνολική αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στο εντυπωσιακό ποσό των 735,75 εκατ. ευρώ, μέγεθος που διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη διενέργεια του placement στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, περίπου 333 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μεταβίβαση πακέτου 35 εκατομμυρίων μετοχών της τράπεζας (ποσοστό 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου) στην τιμή των 9,51 ευρώ ανά μετοχή, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του βασικού μετόχου Τζον Πόλσον.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης εμφάνισε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, περιορίζοντας τις απώλειες στο 0,20%.

Οι πιέσεις στα blue chips και τα αναχώματα

Εκτός από την Coca Cola HBC, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο ενεργειακός κλάδος και επιλεγμένα βαριά χαρτιά, με τη Motor Oil και την HelleniQ Energy να υποχωρούν κατά 4,64%, ενώ ο Τιτάνας κατέγραψε απώλειες 4,18%.

Στον αντίποδα, αναχώματα στην πτώση επιχείρησαν να ορθώσουν οι τράπεζες και η ΔΕΗ. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν με θετικό πρόσημο η Eurobank με άνοδο 2,28%, η Optima Bank στο +1,85%, η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 1,20% και η ΔΕΗ με άνοδο 1,11%.

Στο πεδίο των όγκων και του τζίρου, η Πειραιώς βρέθηκε στην κορυφή διακινώντας 43.989.116 τεμάχια αξίας 421,25 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη Eurobank με 12.904.581 τεμάχια και την Εθνική με συναλλαγές 63,77 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό επικράτησαν καθαρά οι πωλητές, καθώς 75 μετοχές σημείωσαν απώλειες, έναντι 34 που κινήθηκαν ανοδικά και 10 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Δάιος (+10,00%) και Attica Συμμετοχών (+4,55%), ενώ τις βαρύτερες απώλειες κατέγραψαν η Coca Cola HBC (-14,12%) και η Frigoglass (-7,39%).