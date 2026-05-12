Σε έντονη πτωτική τροχιά βρέθηκε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα των διεθνών ταμπλό.

Η απρόσμενη αύξηση του αμερικανικού πληθωρισμού και το διπλωματικό αδιέξοδο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, που οδήγησε τους επενδυτές σε μαζικές πωλήσεις, με τον τραπεζικό κλάδο να δέχεται τα ισχυρότερα πλήγματα της ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών δεν κατάφερε να προβάλει αντίσταση και έκλεισε τελικά στις 2.266,42 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 1,26%. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η αγορά διολίσθησε ακόμη χαμηλότερα, αγγίζοντας το ενδοσυνεδριακό κατώτερο των 2.258,78 μονάδων.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 288,85 εκατομμύρια ευρώ με τη διακίνηση άνω των 37 εκατομμυρίων μετοχών, γεγονός που υποδηλώνει έντονη κινητικότητα από μεγάλα χαρτοφυλάκια.

Η γενική εικόνα της αγοράς ήταν ξεκάθαρα πτωτική, με 64 μετοχές να κλείνουν με απώλειες έναντι 43 που κινήθηκαν ανοδικά.

Το αρνητικό σήμα δόθηκε αρχικά από τη Νέα Υόρκη, όπου η Wall Street άνοιξε με σημαντική υποχώρηση των δεικτών.

Η εκτίναξη του πληθωρισμού τον Απρίλιο στις ΗΠΑ στο 3,8% «έσβησε» κάθε ελπίδα για σύντομη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, υποχρεώνοντας τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν το ρίσκο τους σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους χρήματος.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη επικρατεί έντονη νευρικότητα λόγω των εύθραυστων διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ενώ οι τιμές του «μαύρου χρυσού» συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, επιτείνοντας τις ανησυχίες για το παγκόσμιο ενεργειακό κόστος.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς η αγορά παραμένει «όμηρος» των γεωπολιτικών εξελίξεων και των αποφάσεων των κεντρικών Τραπεζών για τη συγκράτηση των τιμών.

Η σημερινή υποχώρηση της Λεωφόρου Αθηνών κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.270 μονάδων, θεωρείται ενδεικτική της επιφυλακτικότητας που κυριαρχεί πλέον διεθνώς.